В России за сутки заразились коронавирусом почти 3,5 тыс. человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В России за сутки зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 27 938 человек, сообщает оперштаб.

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С начала эпидемии в России умерли 232 больных Covid-19. 2304 человека выздоровели. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны, кроме республики Алтай.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1370. Вслед за столицей по числу новых случаев заражения идут Московская область (467), Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65) и Ингушетия (63).

Число новых случаев в столице оказалось меньше, чем общее количество заражений в регионах (1370 против 2078). Кроме того, число новых жертв коронавируса в регионах также превысило число погибших в Москве: в столице, как сообщал оперативный штаб, за сутки погибли семь пациентов с коронавирусом.

По общему числу зараженных и погибших Москва по-прежнему лидирует — в столице заразились 16 164 человека, 113 из них умерли. На втором месте в списке наиболее пострадавших регионов Московская область, там 3054 заболевших и 33 летальных исхода.

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