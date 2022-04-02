В России заблокирован латвийский русскоязычный портал "Спектр"

С 1 апреля по решению Генпрокуратуры РФ на территории России заблокирован независимый ресурс "Спектр", базирующийся в Риге. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

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Сайт портала spektr.press внесен в список запрещенных. Поводом стала одна из публикаций, однако какая именно, редакцию не уведомили. Не пришло также сообщений ни от Роскомнадзора, ни от прокуратуры. Сайт продолжает публиковать материалы в Telegram.

В феврале Роскомнадзор заблокировал "Спектр" за освещение акции в поддержку Навального в Москве. Тогда Антон Лысенков, главный редактор, удалил этот материал.