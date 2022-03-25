В России заблокирован литовский портал Delfi, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck. Решение о блокировке основано на требовании Роскомнадзороа удалить статью о боевых действиях в Украине.

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Роскомнадзор требовал удалить публикацию о возможных потерях российской армии в ходе военной операции в Украине. Статья удалена не была, и Центральный районный суд Калининграда принял решение о блокировке портала на территории России.

Ранее в России были заблокированы и другие интернет-сайты стран Балтии — в частности, латвийский новостной портал TVNet и эстонский Postimees. Латвия заблокировала более 70 российских сайтов в связи с угрозой национальной безопасности.

Латвийский и эстонский Delfi остаются доступными для читателей из России.