В России заблокированы сайты Human Rights Watch и украинских СМИ
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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайты международной правозащитной организации Human Rights Watch, а также интернет-страницы более 20 украинских СМИ. Среди них "Громадське радио", Gazeta.ua, "Сегодня", "Цензор.нет", MigNews и Minfin.com.ua, пишет проект "Роскомсвобода".

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Как следует из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, формально под блокировку попала только одна страница Human Rights Watch с материалом под заголовком "Украина: В ходе российского нападения гибнут бегущие от боевых действий мирные жители". Однако в список была добавлена главная страница организации, и из-за использования протокола https недоступен оказался весь сайт.

Министерство юстиции России 8 апреля закрыло российские представительства 15 международных правозащитных организаций, фондов и институтов, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International. Закрытие Минюст объяснил "выявленными нарушениями действующего законодательства".

О каких нарушениях идет речь, ведомство не уточнило. Всего с начала российского вторжения в Украину в России были заблокированы сайты десятков независимых российских и международных СМИ и организаций.

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