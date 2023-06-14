В России задержали двух логистов эстонской погранохраны, которые случайно пересекли границу

Во вторник около 15:00 двое логистов эстонского Департамента полиции и погранохраны (PPA) были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение границы между двумя странами, сообщает ERR. Утверждается, что мужчины оказались на территории РФ по ошибке в ходе проведения работ по обслуживанию приграничной территории с эстонской стороны.

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Инцидент произошел рядом с погранпунктом Саатсе на юго-востоке Эстонии. Задержаны мужчины в возрасте 57 лет и 61 года, которые не входят в число служащих PPA и работали с ведомством по трудовому договору. При задержании они не оказывали сопротивления, а российские пограничники не применяли силу.

Группа логистов PPA работала в этом районе во второй половине дня 13 июня. Сообщается, что двое мужчин при передвижении по зоне запланированных работ на квадроцикле по ошибке выбрали вместо асфальтированной дороги на территории Эстонии дорогу для патрулирования, которой пользуются российские пограничники, и таким образом заехали на территорию РФ на несколько метров. В это время логисты были в гражданской одежде и не имели при себе спецсредств.

Спустя примерно два часа после задержания представители PPA пригласили российских коллег на встречу к погранпункту Саатсе. Договориться о безотлагательной передаче логистов эстонской стороне не удалось. "Уверяю, что PPA сделает все возможное, чтобы наши люди вернулись домой как можно быстрее и безопаснее", — пообещал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Задержание эстонцев прокомментировал и президент страны Алар Карис, назвавший инцидент "человеческой ошибкой", на которую эстонская сторона оперативно отреагировала, объяснив российским пограничникам ситуацию. "Надеюсь, что два логиста PPA, которые пересекли границу на погранпункте Саатсе во время работ по техническому обслуживанию границы, быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам", — добавил глава государства.

Российская сторона пока официально не комментировала произошедшее.