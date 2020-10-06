В России задержали военнослужащего и его брата по делу о передаче Эстонии гостайны

В России ФСБ задержала российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, возбуждено дело по статье о госизмене (275 УК РФ).

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что брат военного постоянно проживал на территории Эстонии. В отношении обоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.