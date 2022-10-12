В России задержали восемь человек, подозреваемых в подрыве Крымского моста

В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и гражданин Армении, участвовавшие в подготовке взрыва на Крымском мосту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

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По версии следствия, организатором диверсии было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе. К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985).

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.

7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злоба (1987) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.

Контроль за передвижением груза, который взорвали на Крымском мосту, по всему маршруту осуществлял сотрудник ГУР минобороны Украины, представлявшийся участникам схемы как "Иван Иванович". Для координации он использовал виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете.

По итогам расследования задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и гражданин Армении. РИА "Новости" публикует их фотографии.