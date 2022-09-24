В России задержаны сотни участников антивоенных акций (ОБНОВЛЕНО)

Во многих городах РФ вновь протестуют против объявленной Путиным мобилизации. Уже известно о задержаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске и еще 25 городах.

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Во многих российских городах проходят акции протеста против объявленной президентом страны Владимиром Путиным "частичной мобилизации", силовики задерживают участников. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 15.00 мск субботы, 24 сентября, задержаны уже 98 человек. Среди прочего, известно о задержаниях в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле.

В Хабаровске задержали пикетчика с плакатом "Себя мобилизируй, крыса плешивая" https://t.co/aCeY5g3P49

Видео SOTA Vision pic.twitter.com/raRb1tArn0

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 24, 2022





"В Новосибирске на акции против могилизации полиция окружает протестующих, которые мирно водили хоровод. В Томске людей уводят под руки", — написало в Telegram демократическое молодежное движение "Весна", которое во второй раз анонсировало протесты против мобилизационной кампании. Активисты призвали жителей Москвы и Санкт-Петербурга "выходить за тех, кого прямо сейчас избивают в регионах".

"Коммерсант": В Санкт-Петербурге ОМОН применил электрошокеры

Между тем в российской столице силовики задержали не менее 338 человек, а в Санкт-Петербурге — 123, отмечают правозащитники. По данным издания "Коммерсант", в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа заблокировали шествие демонстрантов и пустили в ход электрошокеры и дубинки.

В ходе протестов 21 сентября задержано более 1300 человек

Первая волна протестов против мобилизации на войну в Украине прошла 21 сентября, в день заявления президента РФ Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 39 городах России полиция задержала более 1300 человек. Большинство задержаний произошли в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых отделах полиции задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!" — заявила "Весна" на следующий день, призвав россиян выйти на новую акцию 24 сентября.