В России задержаны участники закрытого интернет-сообщества, готовившие массовые убийства

ФСБ России заявила о задержании 13 человек, планировавших массовые убийства в учебных заведениях и зданиях правоохранительных структур. По данным спецслужб, 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества.

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений", — сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Во время обысков сотрудники ФСБ нашли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщает спецслужба, у задержанных изъяли личные дневники и средства связи, в которых найдены "инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей".

ЦОС ФСБ также опубликовал видеоролик, в котором есть кадры задержания подозреваемых, фотографии самодельных бомб и скриншоты переписок.

Один из участников переписки сообщает, что "намутил" уже четыре бомбы и собирается взорвать их на школьной линейке 1 сентября. "Теракт хочу сделать в своей школе. Пойду на линейку в школу и там бомбану", — говорится в одном из сообщений.

Агентство РИА Новости сообщает, что у одного из задержанных был обнаружен снимок класса, на котором большинство запечатленных людей перечеркнуты.

Регионы проживания задержанных и их возраст ФСБ не уточняет.

В то же время Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту в отношении 15-летнего жителя Минусинского района Красноярского края.

"По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении", — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что после задержания подросток полностью признал свою вину и раскаялся.