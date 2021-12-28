В России задерживают бывших активистов Навального. Им грозят серьезные сроки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сразу в нескольких городах России во вторник, 28 декабря, полиция задержала бывших руководителей местных штабов Навального. Задержаны бывшие руководители региональных штабов Навального в Томске и Иркутске. Проверяется информация об обыске и задержании бывшего координатора штаба Навального в Барнауле.

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По данным томского телеканала ТВ2, сотрудники Следственного комитета из Москвы провели обыск и доставили в местный СК депутата городской думы Ксению Фадееву, возглавлявшую штаб Навального в Томске. По предварительной информации, ее намерены вывезти для допроса в Москву. Фадееву подозревают в "организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан".

В Иркутске, по данным правозащитного портала "ОВД-Инфо" на 48 часов задержали бывшего главу штаба Навального Захара Сарапулова. Его также подозревают в создании "экстремистского сообщества".

Бывший руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков подтвердил в своем Telegram-канале, что не может выйти на связь с Фадеевой и Сарапуловым. Кроме того, написал он в Twitter, он проверяется информация об обыске и задержании бывшего координатора штаба Навального в Барнауле Вадима Останина.

Дело о создании "экстремистского сообщества"

В сентябре Следственный комитет России завел уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" в отношении уже находящегося в колонии Алексея Навального и его ближайших сторонников. Первой задержанной по делу стала бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

Осужденным по статье о создании "экстремистского сообщества" может грозить до 10 лет лишения свободы.

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