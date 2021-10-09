В России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса за время пандемии
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Смертность от Covid-19 в России побила новый рекорд с начала пандемии - за прошедшие сутки скончались 968 человек, сообщили в оперативном штабе.

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В Москве впервые с начала июля число выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 6 тысяч, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 2717 случаев, в Подмосковье - 1689.

За сутки в Москве госпитализированы 1238 человек, на ИВЛ находится 491 человек.

В России фиксируют высокую ковидную смертность, которую власти объясняют низкими темпами вакцинации. С начала июля в России умирали более 700 пациентов с Covid-19 в сутки, в августе показатели стали выше 800 смертей, а 6 октября суточная смертность от коронавируса впервые превысила 900 случаев.

Власти заявляют, что в России не планируется вводить локдаун в связи с высокой смертностью и заболеваемостью Covid-19. Однако один за другим регионы вводят новые режимы ограничений, связанных с новым витком пандемии.

На этой неделе Росстат опубликовал данные о смертности в августе, в том числе связанной с Covid-19. По его данным, за тот месяц умерли более 49 тысяч заразившихся коронавирусом - это меньше, чем в июле. Общее же число умерших с Covid-19 в России за все время пандемии превысило 400 тысяч.

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