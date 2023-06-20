В России заключенных можно будет призывать на военную службу по контракту
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Государственная дума РФ во вторник, 20 июня, приняла в двух чтениях законопроект, позволяющий гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы за нетяжкие преступления, заключать контракты на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующая информация появилась в думской базе.

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Преступлениями небольшой тяжести Уголовный кодекс РФ признает "умышленные и неосторожные деяния" с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы, средней тяжести — "умышленное деяние" с максимальным сроком в пять лет лишения свободы. Под это, в частности, попадают грабеж, вымогательство, убийство в состоянии аффекта. Осужденные за терроризм, госизмену, экстремизм, диверсию и другие тяжкие преступления воспользоваться этим правом не могут.

Порядок заключения контрактов с заключенными будет определять Минобороны РФ. Осужденные, заключившие контракт с военным ведомством, будут освобождены от отбывания наказания через помилование. Законопроект распространяется не только на лиц, отбывающих наказание, но также и на тех, кто уже вышли на свободу, но чья судимость еще не снята или не погашена.

Узаконили существующие процедуры

Законопроект де-факто, легализует решения, уже принятые в ходе полномасштабного войны в Украине. Ранее заключенные уже вербовали для службы по контракту, обещав помилование по истечении срока службы. Первыми этим начала заниматься ЧВК "Вагнер", позднее и Минобороны РФ.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. В ноябре 2022 года ФСИН сообщала о рекордном сокращении числа заключенных на 23 тыс. человек за два месяца. Некоторое время назад хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Россию вернулись после исполнения контракта 32 тысячи бывших заключенных, ранее завербованных для участия в войне против Украины.

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