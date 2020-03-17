В России заключенных заставят шить медицинские маски для населения

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручения по профилактике распространения коронавируса. Документ есть у РБК, он датирован 15 марта, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.

В документе глава кабмина РФ , в частности, обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Источник РБК в Росгвардии подтвердил подлинность поручения. Ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой определил средства индивидуальной защиты как маски, халаты и лекарственные препараты.

Минюст и ФСИН также обязали привлечь к изготовлению медицинских масок заключенных. Они должны производить средства защиты ежедневно, указано в поручении.

До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин рассказал, что россияне "закупают много продуктов", хотя "никаких проблем нет". "Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", — ответил тогда Путин. Вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что при необходимости власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны. Однако сейчас такой нужды нет, отмечал он.