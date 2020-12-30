В России запатентовали "антидот" от коронавируса
Foto: LETA

В России разработаны и запатентованы два новейших препарата от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Фрагмент встречи показали в эфире телеканала "Россия-24".

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"Оба [препарата] уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", — заявила Скворцова.

По ее словам, сейчас завершены доклинические исследования этого антидота, которые показали эффективность более 99% и высокую безопасность препарата. Если клинические испытания этого препарата будут успешными и подтвердят его эффективность, это будет первый противовирусный препарат прямого действия в мире. Клинические испытания планируется начать до нового года.

Второй препарат, по словам Скворцовой, предназначен для профилактики и угнетения так называемой цитокиновой реакции, возникающей при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Это реакция иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма. "Этот препарат уже закончил клинические исследования, в настоящее время — последняя стадия его регистрации", — сказала Скворцова.

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Source

NEWSRU.com

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