В России запретили "Мужское государство"

Нижегородский областной суд признал объединение "Мужское государство" (МГ) экстремистской организацией и запретил деятельность движения в России. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает "Медиазона" со ссылкой на корреспондента из зала суда.

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Иск о признании "Мужского государства" экстремистской организацией подала прокуратура региона. В исковом заявлении, часть которого основатель движения Владислав Поздняков опубликовал в соцсетях, говорится, что "Мужское государство" занимается "травлей, угрозами и преследованием женщин". В иске упомянута также кампания "Мужского государства" против сети японских ресторанов "Тануки".

По решению суда будут заблокированы три Telegram-канала: основной канал Позднякова, канал "Мужского государства" и сайд-проект "Бутылка", а также шесть пабликов "ВКонтакте". Самого Позднякова на заседании в Нижнем Новгороде не было, его интересы представлял адвокат Дзамболат Габараев.

"Мужское государство" известно тем, что часто публикует посты, в которых призывает к сетевой и офлайн-травле фем-активисток, представителей ЛГБТ-сообщества, ведущих либеральных изданий, а также организует фейковые заказы и искусственно занижает рейтинги заведениям, которые считает "излишне толерантными". В июле нынешнего года сторонники Позднякова по его указанию терроризировали молодую вдову студента из Нигерии, который утонул, спасая другого мужчину. В том же месяце они устроили травлю ведущей телеканала "Дождь" Анны Монгайт за ее интервью с лесбийской парой. Полиция не отреагировала на заявление канала, зато сам "Дождь" спустя три недели после жалобы Позднякова признали "иностранным агентом".

Конфликт "Мужского государства" и "Тануки"



В конце августа активисты МГ атаковали сеть "Тануки" фейковыми заказами и негативными отзывами в интернете, а также, как утверждали в "Тануки", ложными звонками о минировании ресторанов. Причиной послужил пост с темнокожим мужчиной, опубликованный в Instagram-аккаунте "Тануки" в знак солидарности с другой сетью японского общепита — "ËбиДоеби" (в переводе с японского "День недели — суббота"). Спам-атаку на ее сервисы и телефоны сообщество МГ устроило из-за рекламы с темнокожими мужчинами и девушками в соцсетях "ËбиДоеби".

В итоге юристы "Тануки" запустили кампанию против МГ, потребовав заблокировать его каналы, а руководителей — привлечь к уголовной ответственности. Под постом с темнокожим мужчиной-моделью они написали, что каждый день будут призывать создателя Telegram Павла Дурова и Минкомсвязи заблокировать "этот средневековый канал", и призвали всех пользователей отмечать под своими постами Дурова и министерство.