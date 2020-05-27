В России запретили служить священнику, проклявшему всех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), который проклял всех, кто предлагал закрыть храмы из-за ситуации с коронавирусом, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на сайт епархии.

Сергию также запретили принимать исповедь или совершать крещение без разрешения епископа. Такое решение в епархии приняли после того, как он нарушил ранее введенный запрет проповедовать.

В конце апреля Екатеринбургская епархия запретила схиигумену Сергию проповедовать, указав, что содержание его выступлений "не отражает позиций" епархии.

Кроме того, священнику запрещено покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря.

Такие меры будут действовать до решения епархиального суда, говорится в указе, подписанном митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.