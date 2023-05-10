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В России заявили о о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"
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Люди не пострадали. Других подробностей в заявлении компании не приводится.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.
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