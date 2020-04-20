В российских городах проходят онлайн-митинги против самоизоляции

В ряде городов России, в том числе и в Москве, в понедельник, 20 апреля, проходят виртуальные акции протеста против режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет Deutsche Welle.

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В приложении "Яндекс.Навигатор" на карте в центре российской столицы появилось множество протестных комментариев, таких как "Ну хоть так сходить на митинг. Нет жуликам и ворам!", "Всем зарплат за счет Путина! За его личный счет!", "Требуем у Путина вернуть наши законные деньги!", "Мы здесь власть", передает корреспондент DW.

Протесты в других городах РФ

Жители Ростова-на-Дону организовали онлайн-митинг возле здания областного правительства, его участники требовали ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия, пишут "Ведомости".

Недовольство ростовчан, по информации издания, вызвало то, что из-за режима самоизоляции, который действует в Ростовской области с начала апреля, пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу не получают необходимую социальную помощь. "Чем платить ипотеку?", "Хотим есть, что делать?", "Дайте возможность работать!" - такие комментарии оставляли десятки пользователей.

Скопления комментариев с выражением возмущения и протеста зафиксированы в "Яндекс.Навигаторе" также у зданий областных правительств в Красноярске и Нижнем Новгороде.





В Ростове-на-Дону перед зданием Правительства региона проходит стихийный «митинг». Людей как бы нет, но как бы есть. Электорат заходит в Яндекс.Навигатор и оставляет комментарии. Posted by Сила Головатый on Monday, 20 April 2020

В тот же день сотни жителей столицы Северной Осетии Владикавказа вышли на площадь перед зданием республиканского правительства, протестуя против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.