В российских регионах отменен режим контртеррористической операции

В Москве, Московской и Воронежской областях отменен режим контртеррористический операции (КТО), введенный в субботу после начала мятежа ЧВК "Вагнер".

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О снятии всех ограничений в российской столице заявил мэр города Сергей Собянин. "Благодарю москвичей за спокойствие и понимание", — написал он в своем Telegram-канале. По словам Собянина, перенесенные из-за введения режима КТО школьные выпускные пройдут 1 июля.

Также режим КТО отменен в Московской области, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. О снятии ограничения в Воронежской области сообщает государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Режим КТО объявили в трех российских регионах утром 24 июня после начала военного мятежа ЧВК "Вагнер". Наемники Евгения Пригожина захватили контроль над Ростовом-на-Дону, колонны начали движение в сторону Москвы. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с Александром Лукашенко "вагнеровцы" прекратили мятеж. Глава ЧВК отправился в Беларусь, а его бойцы — в "полевые лагеря".