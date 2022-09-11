В российском Ивангороде открыли памятник танку Т-34

В ответ на перенос советского танка-памятника из Нарвы в Военный музей, подобный танк Т-34 был установлен в российском приграничном городе Ивангород - по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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11 сентября в Ивангороде состоялось торжественное открытие с салютом памятника танку Т-34, сообщает эстонский портал RusDelfi. В день открытия памятника около танка собралось много народу, некоторые люди пришли с цветами.

Возле стелы, посвященной героям Советского Союза, находились три вертолета, на которых прибыли представители Минобороны РФ. Памятник открыли заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Павел Лабутин.

Среди возложивших цветы к памятнику был посол России в Эстонии Александр Петров и делегация из Нарвы. Также приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В день открытия памятника танк Т-34 и площадь возле него были ограждены массивныит барьерами. Возле танка играл военный оркестр. На табличке написано, что танк установлен временно. По словам местных жителей, "справедливость восторжествует и танк вернётся на свое место в Нарве“.

Как сообщалось, утром 16 августа по решению правительства Эстонии был убран с постамента советский танк Т-34, установленный на окраине Нарвы. Работы по снятию Т-34 с постамента заняли около 3,5 часов. В процессе демонтажа была помята защита одной из гусениц танка. Оперативно исправить оплошность рабочие не смогли.

Танк будет доставлен в Эстонский военный музей, расположенный в городе Виймси недалеко от Таллина. Изначально предполагалось, что Т-34 останется в Нарве, однако из-за того, что местные власти не смогли договориться о судьбе монумента, правительство, как утверждает Каллас, было вынуждено взять ответственность на себя.

Одновременно с Т-34 власти Нарвы демонтировали и другие монументы. В частности, на Петровской площади, где находится выезд с погранпункта, демонтированы мемориальные плиты, посвященные советским частям, которые участвовали в штурме города в 1944 году. Также был снят с постамента памятный обелиск в Замковом парке.