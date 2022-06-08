В российскую Госдуму внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы
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Депутат от "Единой России" Евгений Федоров предлагает отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года.

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В обосновании своего законопроекта Федоров ссылается на изменения в Конституции России, которые гласят, что РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также на результаты референдума 17 марта 1991 года. Он также считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, так как нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республики, так как в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР.

Законопроект пока только зарегистрирован в Госдуме и направлен ее председателю. Будет ли ему дан ход, пока неизвестно. Он был внесен в Госдуму вскоре после появления новости о том, что в Литве намерены до конца августа 2022 года демонтировать мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе — по решению Департамента культурного наследия Литвы он был выведен из-под режима охраны 6 июня. Тогда специалисты отметили, что скульптуры советских военных на кладбище не представляют культурной ценности. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Бывший министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис обратил внимание на то, что Госсовет СССР ратифицировал соглашение 17 января 1992 года. Значит процесс был завершен.

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