В Россию были депортированы более 19 000 украинских детей

Более 19 000 украинских детей были разлучены со своими родителями за время российского вторжения в Украину и депортированы в Россию, заявил в четверг, 10 августа, в Мюнхене глава украинского отделения международной гуманитарной организации "Детские деревни — SOS" (SOS-Kinderdörfer) Сергей Лукашов.

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"Это военное преступление и, согласно международному праву, часть геноцида", — подчеркнул он.

По словам Лукашова, в ходе войны украинских детей разлучали с родителями разными способами. "Вначале многие были отрезаны быстро наступающей линией фронта и внезапно оказались одни на оккупированной территории. Дети часто вывозились оккупантами в другие регионы и в Россию, — рассказал он. — Позже захватчики стали действовать более изощренно, предлагая, в частности, нуждающимся семьям вывезти детей на несколько недель в лагерь отдыха. Но потом дети не возвращались. Или родителей задерживали на границе при попытке выехать с оккупированной территории, а детей отбирали".

Сделать все возможное, чтобы вернуть детей

Организация "Детские деревни — SOS" принимает прямое участие в репатриации. На сегодняшний день в Украину возвращено 385 депортированных мальчиков и девочек, 84 из них — благодаря усилиям организации и их партнеров, отметил Лукашов.

Часто за поддержкой обращаются не только родители, но и сами подростки, например, через социальные сети. "Мы вместе с ними планируем маршрут, помогаем материально, подсказываем, какие формулировки и аргументы использовать при общении с властями и на пограничных пунктах", — сказал глава украинского отделения "Детские деревни — SOS".

Что с детьми происходит в России

В России дети попадают в детские дома, больницы или приемные семьи, и многие из них уже через некоторое время получают российские паспорта. По словам Лукашова, дети часто жалуются на "промывание мозгов": им говорят, что их родители и Украина отвергли их и что их будут преследовать, если они вернутся, на них оказывают давление. Кроме того, даже если детей удается вернуть домой, проблемы зачастую не заканчиваются. "Некоторые из них в течение девяти месяцев подвергались воздействию пропаганды, и это накладывает свой отпечаток", — посетовал представитель гуманитарной организации.