В РПЦ предложили после похорон Ленина открыть в мавзолее музей репрессий

После захоронения тела Владимира Ленина в мавзолее на Красной площади следует открыть музей массовых репрессий. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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При этом он отметил, что речь о немедленном захоронении тела вождя пролетариата не идет, поскольку в этом вопросе нужно действовать осторожно. "Скорее всего, нам придется еще какое-то время ждать до тех пор, пока он будет похоронен", — сказал Иларион, добавив, что не сомневается, что тело Ленина все же будет когда-нибудь захоронено.

При этом представитель РПЦ считает, что вождю не место на главной площади страны. "Случилось так, что именно с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади", — пояснил Иларион.

Несмотря на это, он признает, что Ленин остается своего рода святыней для многих людей. И вынос его тела из мавзолея сейчас будет посягательством на веру его последователей.

Тема захоронения тела Ленина и дальнейшего использования мавзолея вновь вызвала обсуждения после объявления Союзом архитекторов России конкурса на проект использования усыпальницы вождя в будущем.

Сами архитекторы сообщили, что хотели бы превратить мавзолей в филиал Музея архитектуры имени Щусева. "Мавзолей проектировал Щусев, Музей архитектуры носит имя Щусева, находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга, поэтому как филиал Музея архитектуры — это довольно интересное предложение", — заявил глава Союза архитекторов Николай Шумаков.