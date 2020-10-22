В РПЦ предрекли "массовый переход католиков в православие" после слов Папы римского о геях

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) выразил сомнение в надежности информации о том, что Папа римский Франциск поддержал гражданские однополые союзы. Комментарий понтифика прозвучал в документальном фильме о нем "Франческо" режиссера и продюсера Евгения Афинеевского.

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"Вы прекрасно понимаете, что в наше время "просвещенное" приписать кому угодно что угодно не составляет ни малейшего труда. Если Папа римский что-то высказал, он высказывает не через газету и не через художественный фильм или документальный фильм", — заявил Макарий радиостанции "Говорит Москва".

Он указал на принадлежность Франциска к Ордену иезуитов и отметил, что понтифик "характерен очень гибкой и хитрой политикой". Макарий также заявил, что однополых браков "не существует", и, соединяя эти два слова, "мы хулим брак, мы вносим заразу в собственное сознание".

Священнослужитель напомнил, что в обновленной российской конституции закреплено понятие брака как союза между мужчиной и женщины, "в чем никогда просто не приходилось никому сомневаться". "Но сегодня, в XXI веке, это пришлось немножко уточнить, это нормально для всяких людей, приносящих безобразие в человеческую жизнь", — сказал Макарий.

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в разговоре с изданием "Подъем" назвал высказывание папы римского "очень сильным шагом в сторону деградации", "учитывая довольно массовый характер явлений гомосексуализма" среди католического духовенства.

Он не исключил, что на этой почве может произойти раскол, и "народ будет разбегаться к православным и к протестантам после этого". Силантьев также предположил, что в священники "полезут люди с соответствующими наклонностями", чтобы, "пользуясь своим статусом, тех же мальчиков соблазнять".

Премьера фильма "Франческо" состоялась 21 октября в рамках Международного кинофестиваля в Риме. "Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети Божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого изгонять или заставлять страдать", — высказался Франциск. Из сообщений СМИ, которые приводят цитаты из этого фильма, следует, что папа также выступил в поддержку законов о гражданских союзах, благодаря которым однополые пары будут защищены юридически.

Будучи архиепископом Буэнос-Айреса будущий Папа Франциск уже выступал в поддержку однополых гражданских союзов как альтернативы гомосексуальным бракам, которые он категорически осуждал. В качестве главы Римско-католической церкви он сделал такое заявление впервые, отмечает телеканал Euronews.

В соответствии с нынешней доктриной католической церкви, гомосексуальность считается "девиантным поведением". В 2003 ватиканская Конгрегация доктрины веры провозгласила, что уважение к геям никоим образом не может вести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов, пишет Русская служба BBC.

Корреспондент ВВС отметил, что заявление Франциска I вряд ли отразится на позиции церкви в целом: "значительные перемены в политике церкви как правило представляются более формальным образом и после долгих внутренних споров".

14 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в две статьи Семейного кодекса РФ — о семейном законодательстве и нормах международного права (статья 6) и об усыновлении (статья 165). Поправки закрепляют приоритет российской конституции, перед международными договорами в области семейного законодательства.

Согласно документу, правила этих договоров не будут применяться в России, если их трактовка будет противоречить конституции и "основам правопорядка и нравственности". По словам источника "Ведомостей" в рабочей группе по поправкам к Основному закону, президентские поправки позволят не регистрировать в России однополые браки, заключенные за рубежом.

При этом даже в обновленной Конституции РФ нет упоминания о запрете исполнять решения межгосударственных органов, трактовки которых противоречат "основам правопорядка и нравственности".