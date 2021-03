В Сальвадоре молния убила серфингистку во время тренировки

Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Трагедия произошла на местном пляже Эль-Тунко. 22-летняя спортсменка в момент электрического искрового разряда находилась на водной поверхности.

Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия, но девушка уже скончалась на пляже. Согласно информации Сальвадорской федерации серфинга, "небо было чистым, молния свернула внезапно" .

Диас была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая соревнованию, которое будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета в августе 2016 года.

So sad to share the news of Salvadoran surfer, Katherine Diaz’s, @katherinecook7, passing. She was one of El Salvador’s most popular surf athletes with large recognition for popularizing women’s surfing in El Salvador... pic.twitter.com/MKHPmvCNgY