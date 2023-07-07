В Самарской области на заводе произошел взрыв: шесть человек погибли, двое пострадали

В Самарской области произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, в результате которого погибли шесть человек и двое получили ранения, сообщают российские новостные агентства. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске. "Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в производственном цехе на заводе "Промсинтез" в Самарской области", — сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на аварийные службы. Согласно информации в распоряжении "РИА Новости", взрыв произошел "во время ремонтных работ, демонтажа оборудования".

"Промсинтез" — один из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в России. На предприятии трудоустроено 1300 человек и снабжает горнодобывающую промышленность, нефтяную и газовую отрасли, говорится на сайте компании.

Завод, на котором произошел взрыв, находится в старом здании. Оно было построено в 1911.

Ранее сообщали, в июне произошел взрыв на заводе по производству огнестрельного оружия в Тамбовской области. Тогда в инциденте погибли четыре человека.