В самых зараженных частях Эстонии началась вакцинация людей старше 80 лет

В трех уездах Эстонии: Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа людей старше 80 лет начали прививать от COVID-19. Именно в этих регионах коронавирус распространен больше всего, пишет Err.ee. На этой неделе семейные врачи получат 4000 доз вакцины для пациентов преклонного возраста.

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В ласнамяэской больнице Medicum активная вакцинация тех, кому за 80, начнется в среду. А во вторник свою дозу вакцины получила 90-летняя Александра. Дама почтенного возраста не только не испугалась, но и призывает всех остальных не бояться прививки от коварного вируса, сообщила "Актуальная камера".

"Было не больно, чувствую себя хорошо. Теперь не будем болеть, будем гулять. Пускай люди не боятся и идут вакцинироваться", — рекомендует пациентка Александра.

При этом медработники Medicum говорят, что остальные пациенты не так активны. Многие отказываются сделать прививку еще на этапе телефонного разговора с семейным врачом, а кто-то просто не приходит в назначенное время. В таком случае вакцина может пропасть.

"Мы не хотели бы утилизировать вакцину, поэтому делаем большую работу, чтобы укомплектовать по десять людей. Надеемся, что со временем этот вопрос решится и все будет гораздо проще", — сказала руководитель сестринского звена Анна Чижикова.

"Мы немножко опасаемся, что люди могут заболеть, засомневаться, перенести визит. Это вещи, которые осложняют нашу работу. Если человек отказался под конец приема, то чтобы не утилизировать дозу, нужно сразу обращаться и обзванивать пациентов и искать тех, у кого сейчас есть возможность приехать", — отмечает ответственная сестра Ксения Грохотова.

Если вакцинация людей старше 80 лет пройдет по плану, то со следующей недели привиться смогут следующие на очереди категории граждан:

"На следующей неделе мы сможем расширить списки категорий людей в этих уездах. Сможем покрыть весь Пярнумаа и Ида-Вирумма, и поставить туда еще партию вакцин. В Харьюмаа сможем сделать то же самое, все зависит от поставок вакцины", — рассказывает представитель Больничной кассы Кюлли Фриедеманн.

По словам представителя Больничной кассы, семейные врачи могли бы приглашать на одновременную вакцинацию живущих вместе пожилых людей.