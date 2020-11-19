В Санкт-Петербурге проводится проверка из-за порванного депутатом портрета Путина
Foto: AP/Scanpix/LETA

Депутат муниципального совета в Санкт-Петербурге порвал "портрет мужчины, похожего на президента", после этого в здание муниципального образования приехала полиция, сообщает Deutsche Welle.

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В здании совета муниципального образования "Смольнинское" в Санкт-Петербурге проводится полицейская проверка после жалобы одной из сотрудниц на порванный портрет президента РФ Владимира Путина.

"У нас противостояние с администрацией началось. Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина", — рассказала муниципальный депутат Диана Серая в интервью изданию Znak.com в четверг, 19 ноября.

Депутат объяснил, почему порвал плакат

Еще один депутат, Никита Юферев из партии "Яблоко", накануне обнаружил пропажу принадлежащего ему плаката с портретом А.С. Пушкина. Затем он порвал "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина", поскольку "был зол", написал он после этого в объяснении, текст которого имеется в распоряжении Znak.com.

Спустя некоторое время в здание местной администрации приехала полиция. Диана Серая (независимый депутат, выдвигавшаяся от штаба Алексея Навального) опубликовала в Twitter видео, на котором слышно, как один из полицейских говорит, что поступило сообщение о порванной фотографии главнокомандующего.

После опроса присутствующих правоохранители уехали, сообщил Юферев.

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Deutsche Welle

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