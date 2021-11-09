В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей
Foto: LETA

В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от Covid-19 для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Прививку от коронавируса также должны сделать не менее 80% сотрудников пищевой и перерабатывающей промышленности, строительной и транспортной отраслей, аэропорта "Пулково", авиакомпаний и морских портов.

Совершеннолетним студентам училищ и высших учебных заведений для прохождения практики или посещения занятий вне своих образовательных учреждений также обязаны вакцинироваться.

Указанным в постановлении Роспотребнадзора лицам необходимо получить первую прививку или бустерную дозу вакцины до 15 декабря. Привиться второй дозой необходимо до 15 января следующего года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Коронавирус пандемия Covid-19 Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt