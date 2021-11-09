В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей

В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от Covid-19 для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

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Прививку от коронавируса также должны сделать не менее 80% сотрудников пищевой и перерабатывающей промышленности, строительной и транспортной отраслей, аэропорта "Пулково", авиакомпаний и морских портов.

Совершеннолетним студентам училищ и высших учебных заведений для прохождения практики или посещения занятий вне своих образовательных учреждений также обязаны вакцинироваться.

Указанным в постановлении Роспотребнадзора лицам необходимо получить первую прививку или бустерную дозу вакцины до 15 декабря. Привиться второй дозой необходимо до 15 января следующего года.