В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

В Саудовской Аравии госпитализировали охранника французского консульства в Джидде после нападения, сообщает диппредставительство.

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Охранника ранил напавший на него местный житель. Его жизнь вне опасности, заявили в посольстве. О том, кто именно и почему напал на охранника, пока не сообщается.

Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал на прихожан католической церкви, погибли три человека. Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах Акбар".