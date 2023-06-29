В Саудовской Аравии у американского консульства произошла стрельба

Во время стрельбы у консульства США в городе Джидда, Саудовская Аравия, погибли два человека — охранник и нападавший, который первым открыл огонь, сообщает Al Jazeera.

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Должностные лица США и Саудовской Аравии в среду, 28 июня, подтвердили инцидент, продолжается расследование нападения.

"Человек остановил свой автомобиль перед зданием американского консульства в регионе Джидды и вышел из машины, держа в руках огнестрельное оружие. Поэтому органы безопасности взяли на себя инициативу (..) и в результате стрельбы он [нападавший] погиб", — заявил представитель полиции Мекки.

Саудовское пресс-агентство сообщило о гибели сотрудника частной охраны консульства. Ни один гражданин США во время стрельбы не пострадал, позже сообщил Госдепартамент США.