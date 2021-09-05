В СБУ начали проверку из-за угроз Зеленскому

В Службу безопасности Украины поступило сообщение с угрозами президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтерянко, пишет РБК со ссылкой на издание Страна.UA.

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"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств", — сказал Дехтерянко. Он добавил, что по данному факту проводится проверка.

Ранее украинское интернет-издание Vesti.ua со ссылкой на источник в Нацполиции передавало, что 4 сентября на электронный адрес call-центра СБУ поступило сообщение с угрозой покушения на Зеленского. Звонивший представился Владимиром Георгиевым и рассказал, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и административное здание Верховной рады.

Когда в полиции перезвонили по тому номеру, с которого звонил подозреваемый, ответила работница Киево-Печерской лавры. Она сказала, что мужчина попросил у нее телефон. По словам женщины, звонивший постоянно находится на Лаврской площади и, возможно, имеет психические расстройства.

Источник "Страна.UA" в СБУ Украины сообщил, что возбуждено уголовное дело. "Звонившего быстро установили. Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины", — сказал собеседник издания.