В сенате США стартовал процесс по импичменту Трампу
Foto: AP/Scanpix/LETA

Слушания по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу начались в сенате. Процесс открыли дебаты о конституционности импичмента после ухода главы государства с поста.

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3 ноября в США прошли президентские выборы. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил демократ Джо Байден, однако его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Юристы Трампа, защищающие его интересы в деле по импичменту, призвали сенат оправдать политика и назвали процесс "политическим спектаклем".

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президент США Джо Байден Дональд Трамп
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