В Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало в Серпуховском женском монастыре (Московская область), два человека пострадали, сообщил источник РБК, близкий к территориальному отделу полиции. Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет РБК.

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Управление Следственного комитета по Московской области подтвердило информацию о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове. В ведомстве сообщили, что на место выехали следователи, передает ТАСС, ведется проверка.

По информации источника РБК, инцидент произошел около 8 утра в православной гимназии при Введенском владычном женском монастыре. По предварительным данным, два человека пострадали. "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщили о семи пострадавших. По информации ТАСС, один из пострадавших — 15-летний подросток. Это подтвердила прокуратура Московской области.

"Я стоял на остановке. Примерно в 8:20–8:25 услышал сильный взрыв со стороны монастыря, в глубине. Подумал, газ у кого-то взорвался. Уже через пять минут были на месте все службы: и пожарные, и ДПС, и реанимация. Сначала пожарные не могли подъехать к монастырю из-за арки. Потом ребята из полиции рванули вниз, в объезд, видимо, там проезд более доступный. Пожарные поехали за ними", — рассказал РБК житель Серпухова Виталий Гладышев.

По данным "Интерфакса", подозреваемый задержан. "Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие", — рассказал собеседник агентства.

В ГУ МВД Подмосковья сообщили, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Он вошел в помещение гимназии и устроил самоподрыв. Пострадал он сам и 15-летний подросток. Учителя и учащиеся школы эвакуированы.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", — рассказал собеседник "Интерфакса", добавивший, что организатор нападения подвергался травле.

На место выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

"Проверяем информацию", — сообщил РБК заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Жизням пострадавших в результате взрыва в Серпуховском женском монастыре ничего не угрожает, врачи оказывают им помощь. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.