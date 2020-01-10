В Сети появилось видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру
Foto: AP/Scanpix/LETA

На видеоролике заметны летящий объект и вспышка в ночном небе. Видео снято в пригороде Тегерана близ международного аэропорта, утверждает международная группа расследователей Bellingcat.

Международная группа расследователей Bellingcat в доказательство того, что украинский "Боинг" был сбит иранской ПВО, опубликовала в четверг, 9 января, в микроблоге Twitter видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет.

По первоначальной оценке расследователей, "видео показывает жилой квартал в западном Паранде (35.489414, 50.906917), ориентированно на северо-восток", а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Паранд - это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

Видеоролик изначально был опубликован в телеграм-канале, где собираются материалы, связанные с крушением PS752. Американская газета New York Times связалась с автором видео, получила запись в высоком разрешении и подтвердила ее подлинность, уточняется на сайте Bellingcat.

Тегеран отрицает обстрел лайнера


Тегеран назвал "сомнительными сценариями" утверждения, что лайнер МАУ по ошибке сбила иранская ракета. Власти Ирана уже призвали Канаду поделиться имеющейся у нее информацией, после того как канадский премьер-министр Джастин Трюдо в телеобращении заявил об обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб.

В свою очередь МИД Ирана пригласил американскую авиакомпанию "Боинг" к участию в расследовании этой катастрофы, сообщает агентство AFP. Согласно предварительному заключению Организации гражданской авиации Ирана, причиной крушения украинского самолета была некая техническая неисправность. Иранские эксперты нашли оба "черных ящика" разбившегося самолета, однако власти в Тегеране отказались передавать их "Боингу".

Lufthansa развернула самолет от Тегерана


В тот же день в связи с изменением в оценках безопасности немецкая авиакомпания Lufthansa развернула в обратную сторону свой самолет LH600, направлявшийся в Тегеран. Также сообщалось, что российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжает совершать полеты над воздушным пространством Ирана вопреки рекомендациям Росавиации.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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