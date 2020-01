В Сети появилось видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру

На видеоролике заметны летящий объект и вспышка в ночном небе. Видео снято в пригороде Тегерана близ международного аэропорта, утверждает международная группа расследователей Bellingcat.

Международная группа расследователей Bellingcat в доказательство того, что украинский "Боинг" был сбит иранской ПВО, опубликовала в четверг, 9 января, в микроблоге Twitter видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет.

По первоначальной оценке расследователей, "видео показывает жилой квартал в западном Паранде (35.489414, 50.906917), ориентированно на северо-восток", а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Паранд - это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

Видеоролик изначально был опубликован в телеграм-канале, где собираются материалы, связанные с крушением PS752. Американская газета New York Times связалась с автором видео, получила запись в высоком разрешении и подтвердила ее подлинность, уточняется на сайте Bellingcat.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4