В Севастополе произошел взрыв в районе с военными складами

Во вторник, 1 августа, в Балаклавском районе Севастополя в аннексированном Крыму произошел взрыв. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, беспилотник был сбит силами ПВО. Об этом пишет "Новая газета. Европа".

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"В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания", — написал Развожаев.

Как сообщил Telegram-канал "ЧП Севастополь", взрыв произошел в районе поселка Сахарная головка. Журналисты "Крым. Реалии" опубликовали карту, из которой следует, что в районе горы Кара-Коба и недалеко от Сахарной головки размещены четыре склада с боеприпасами, техникой, оружием и ракетным вооружением.

Также сообщается, что в районе взрыва находится боевая часть 6387-Р, где расположен арсенал тылового центра Черноморского флота России.

Столб дыма от взрыва был виден из центра Севастополя.