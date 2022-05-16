В Северной Корее может быть уже больше миллиона зараженных "ковидом"
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Северной Корее, лишь несколько дней назад признавшей вспышку коронавируса на своей территории, может быть уже миллион заболевших. Власти КНДР задействовали армию в попытке взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране, где не проводилась вакцинация.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал чиновников здравоохранения и приказал подчиненным остановить распространение вируса, а армии — оказать помощь в доставке лекарств.

Государственные СМИ сообщают о более чем миллионе граждан, заразившихся "гриппом", как предпочитают называть коронавирус. Из них около 50 человек скончалось, однако не известно, как много людей заразились именно ковидом. Поскольку в Северной Корее мало лабораторий, число подтвержденных случаев заболевания ковидом тоже невелико.

При этом Северная Корея, в которой все же ввели национальный локдаун, может быть особо подвержена заражению, поскольку там не проводилась вакцинация, а система здравоохранения пребывает в плачевном состоянии.

Как сообщают государственные северокорейские СМИ (других там и нет), в прошлые выходные Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро, на котором обвинил чиновников системы здравоохранения в том, что они не обеспечивают поставки необходимых медикаментов. Он также распорядился задействовать военных медиков для "немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян".

О первых случаях заражения ковидом в стране было объявлено еще на прошлой неделе, хотя эксперты полагают, что вирус присутствовал там и раньше.

Международное сообщество, в свою очередь, еще в прошлом году предлагало Северной Корее миллионы доз вакцины AstraZeneca и вакцин китайского производства, однако тогда Пхеньян утверждал, что держит ситуацию под контролем, поскольку с начала января 2020 перекрыл все границы.

Комментарий корреспондента Би-би-си в Сеуле Джин Макензи

Создается впечатление, что Северная Корея сегодня оказалась там, где весь мир был еще в начале 2020 года. Коронавирус быстро распространяется среди населения, которое не вакцинировано, не приобрело иммунитет, и где возможности лечения болезни весьма ограничены.

Разница же заключается в том, что у Северной Кореи было время на подготовку, однако она мало что сделала. Вместо этого все усилия были сосредоточены на том, чтобы не допустить вирус в страну.

Страна отвергала предложенные ей вакцины, утверждая, что не нуждается в них. Сейчас они нужны, но, вероятно, время упущено. По словам экспертов, в настоящее время главным приоритетом должны стать не вакцины, а антивирусные лекарства, которые могли бы помочь уже заболевшим людям.

Но для этого Северная Корея должна принять помощь, а она о такой помощи еще не просила. Предложение Южной Кореи предоставить вакцины осталось без ответа.

Да и вообще очень маловероятно, чтобы Пхеньян принял южнокорейскую помощь. Для него было бы намного более приемлемо, если бы предложение исходило от международной организации вроде ООН, даже если бы это означало что те же южнокорейские поставки будут переупакованы и переправлены окольным путем.

Северная Корея не хочет рисковать с приемом помощи и медикаментов, поскольку это означало бы, что она должна пустить в страну иностранцев, которые будут распределять эту помощь и делать прививки. Однако тот факт, что она сообщает о ежедневных смертях и заражениях, свидетельствует о том, что она нуждается в помощи и ждет ее.

По словам профессора Школы востоковедения и африканистики (SOAS) при Лондонском университете Хэйзел Смит, в прошлом ключевым элементом стратегии борьбы с эпидемиями типа атипичной мневмонии или эболы в Северной Корее были жесткие карантины.

Но после того, как вирус добрался до Северной Кореи, оказалось, что у них нет организационной инфраструктуры и не хватает самого необходимого — дезинфицирующих средств, электричества и даже чистой воды.

"После того, как эпидемия все же раразилась, они стали испытывать сложности с тем, чтобы держать ситуацию под контролем и лечить заболевших", — рассказала профессор Смит в интервью Би-би-си.

Северная Корея граничит с Южной и с Китаем: обе эти страны уже давно борются со вспышками коронавируса. А Китай сейчас и вовсе ввел локдауны в крупнейших городах, чтобы сдержать вариант "Омикрон". Южная Корея уже предложила прислать северному соседу всю необходимую помощь, включая вакцины, медперсонал и медоборудование, если Пхеньян ее запросит.

Сам лидер КНДР в субботу назвал быстро распространяющийся вирус "большой катастрофой". "Распространение эпидемии — это [величайшее] потрясение, которое обрушилось на нашу страну с момента ее основания", — заявил он.

Помимо прямой угрозы здоровью людей пандемия может вызвать в стране очередной продовольственный кризис.

В 1990-е годы КНДР уже переживала голод, да и теперь, по данным Всемирной продовольственной программы, 11 из 25 млн населения хронически недоедают. Теперь же, если крестьяне из-за болезни не смогут работать в полях, последствия, по мнению аналитиков, могут быть самыми плачевными.

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