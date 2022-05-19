В Северной Корее зарегистрировано уже почти 2 млн людей с "симптомами лихорадки"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Северной Корее через неделю после подтверждения первого случая коронавируса зарегистрировано уже почти два миллиона пациентов с "симптомами лихорадки", сообщили СМИ КНДР в четверг, 19 мая. Только накануне в Северной Корее "симптомы лихорадки" были выявлены еще у 262 тысяч человек. В результате общее число заболевших достигло 1.98 млн, почти 1,4 млн из них уже выздоровели.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Количество летальных исходов увеличилось до 63. В КНДР проживает почти 26 млн человек. Северная Корея официально не подтверждает, что заболевшие заразились именно коронавирусом, поскольку в стране почти отсутствует система тестирования на SARS-CoV-2, отмечают эксперты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Северной Корее до сих пор не проводилась широкая вакцинация населения от коронавируса. Власти в Пхеньяне отказались от поставок антикоронавирусных вакцин по каналам ВОЗ.

Ровно неделю тому назад Северная Корея официально подтвердила первый случай коронавируса в стране. С тех пор власти в Пхеньяне пытаются сдержать эпидемию с помощью повсеместного локдауна и информационной кампании об опасности омикрон-варианта коронавируса.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно