В Северной Македонии парламент ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии во вторник одобрил протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Парламентарии поддержали документ единогласно. У здания законодательного органа страны после голосования подняли флаг НАТО.

Рассмотрение вопроса о ратификации протокола проводилось в ускоренном порядке, поскольку нынешний состав парламента будет распущен в конце недели.

Отмечается, что единственная страна в НАТО, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в состав альянса, — это Испания. Ожидается, что документ будет ратифицирован испанским парламентом только в марте.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.