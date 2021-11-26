В шахте "Листвяжная" Кемеровской области нашли живого человека

В шахте "Листвяжная" Кемеровской области, где произошел пожар, нашли живого человека. Его везут в больницу. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее МЧС сообщило, что все, кто остался в шахте, а это 52 человека с учетом шахтеров и спасателей, погибли.

Пожар, по предварительной версии, начался после возгорания угольной пыли в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, после этого дым по вентиляции распространился по всей шахте, где, по данным МЧС, находились в общей сложности 285 человек. В четверг, 25 ноября, удалось эвакуировать свыше 230 горняков. По сведениям замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП мог стать взрыв метана, последовавший динамический удар травмировал горняков.

Спасательная операция, начатая вчера после аварии, была приостановлена до утра 26 ноября из-за ухудшения газодинамической обстановки в шахте и роста концентрации метана.

По делу о гибели шахтеров задержаны 47-летний директор шахты "Листвяжная", его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

В Ростехнадзоре сообщили, что в 2021 году в работе "Листвяжной" было выявлено 914 нарушений, девять раз ее деятельность приостанавливалась, общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей (около 47 787 евро).