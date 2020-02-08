В Шанхае запретили находиться в общественных местах без маски

Власти Шанхая запретили людям появляться в общественных местах без медицинских масок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ChinaNews со ссылкой на уведомление муниципального комитета по здравоохранению.

Согласно уведомлению, каждый человек, который прибывает в шанхайский аэропорт, железнодорожный или автовокзал, должен носить маску. Кроме того, без маски нельзя находиться в торговых центрах, супермаркетах, в учреждениях здравоохранения и других общественных местах.

Распространение ранее неизвестного коронавируса началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным властей Китая, заражены почти 35 тыс. человек, жертвами вируса стали более 720 человек.