В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет SSJ100 из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщают ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Самолет вылетел в Саратов в 06:35 мск. После вылета у него, по предварительным данным, отказал левый двигатель. Лайнер пробыл в воздухе около получаса, сделав несколько кругов перед посадкой.

"Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 мск он совершил экстренную посадку в штатном режиме", — заявил собеседник ТАСС.

В результате произошедшего пострадавших нет. В ближайшее время специалисты проведут осмотр самолета. Причины произошедшего устанавливаются.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, этот рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот".