В Шотландии могут посмертно помиловать ведьм
Foto: Shutterstock

Парламент Шотландии вскоре может дать амнистию женщинам, которых казнили за то, что они якобы были ведьмами. Помиловать могут более четырех человек, которым вынесли смертный приговор в 16-18 веках, пишет Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как указала депутат от партии Шотландии Натали Дон, которая работает над упомянутым законопроектом, несправедливость должна быть исправлена, а казненные женщины — амнистированы.

Дон уверена, что криминализация ведьм укрепляет современные гендерные стереотипы, а исправление исторической ошибки поможет в борьбе с патриархальными взглядами.

Законопроект был разработан под влиянием общества Witches of Scotland. Активисты добиваются не только декриминализации жертв закона, но и официального извинения от властей. Общество также хочет установить памятник ведьмам.

"Закон о колдовстве" был принят в Шотландии в 1563 году и действовал до 1736 года. За эти годы в колдовстве обвинили 3837 человек, большинство из них были женщинами — 84%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов