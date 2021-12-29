В Шотландии могут посмертно помиловать ведьм

Парламент Шотландии вскоре может дать амнистию женщинам, которых казнили за то, что они якобы были ведьмами. Помиловать могут более четырех человек, которым вынесли смертный приговор в 16-18 веках, пишет Euronews.

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Как указала депутат от партии Шотландии Натали Дон, которая работает над упомянутым законопроектом, несправедливость должна быть исправлена, а казненные женщины — амнистированы.

Дон уверена, что криминализация ведьм укрепляет современные гендерные стереотипы, а исправление исторической ошибки поможет в борьбе с патриархальными взглядами.

Законопроект был разработан под влиянием общества Witches of Scotland. Активисты добиваются не только декриминализации жертв закона, но и официального извинения от властей. Общество также хочет установить памятник ведьмам.

"Закон о колдовстве" был принят в Шотландии в 1563 году и действовал до 1736 года. За эти годы в колдовстве обвинили 3837 человек, большинство из них были женщинами — 84%.