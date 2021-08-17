В Шотландии рекордное число людей умерло от алкоголя во время локдауна
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Смертность от употребления алкоголя в Шотландии в прошлом году стала самой высокой за последние десятилетия, сообщает издание The Independent.

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По его данным, в 2020 году в Шотландии зафиксировали 1190 смертей от алкоголя, что стало рекордно высоким показателем с 2008 года.

Отмечается, что этот показатель вырос на 17% по сравнению с 2019 годом.

Министр здравоохранения Шотландии Мари Тодд отметила, что "локдаун" во время пандемии привел к тому, что люди стали употреблять больше алкоголя.

"Хотя в целом употребление алкоголя в Шотландии в 2020 году сократилось, данные разных исследований показали, что те, кто употреблял много алкоголя до пандемии, вероятно, выпивали еще больше алкоголя во время локдауна", - добавила она.

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Интерфакс

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Интерфакс
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