В Шотландии сотни добровольцев опять ищут Лохнесское чудовище
Foto: Reuters/Scanpix

В эти выходные сотни добровольцев в горной Шотландии вновь вышли на поиски Лохнесского чудовища, или Несси, как его (или ее) ласково называют вот уже 90 лет.

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Собственно, легенда о Несси возникла еще в раннем средневековье, когда ирландский монах Святой Колумба, крестивший язычников, своими молитвами спас местного крестьянина от чудища, выскочившего из реки Несс, вытекающей из озера.

Современная история Несси началась в 1933 году, когда управляющая гостиницы в деревеньке Драмнадрохит Олди Маккей заявила, что увидела в озере Лох-Несс огромное существо, похожее на кита.

Историю эту опубликовала местная газета Inverness Courier, редактор которой, Эван Бэррон, и предложил называть таинственное существо Лохнесским монстром или чудовищем.

С тех пор было сделано немало фотографий сомнительного качества, на которых был якобы запечатлен этот самый монстр (некоторые фото потом были признаны фальшивками), снято множество документальных и художественных фильмов, программ и сериалов, написаны сотни книг и статей.

Несси искали много раз и любители, и профессионалы с применением самого современного оборудования, но так ничего и не нашли. Однако и сомнения так до конца и не развеялись.

Поиски, которые проводят в эти выходные две сотни добровольцев, обещают стать самыми масштабными за последние полвека. Они организованы Лохнесским центром в Драмнадрохите и добровольной исследовательской организацией "Лох-Несс Эксплорейшн".

В рамках этой операции наблюдатели будут следить за поверхностью озера с окружающих его возвышенностей, над Лох-Нессом будут кружить беспилотники, оснащенные инфракрасными камерами, а в воду будут опущены гидрофоны, способные засечь любой необычный шум.

Еще 300 добровольцев подписались на то, чтобы отслеживать прямую трансляцию с камер, направленных на озеро, на случай, если наблюдатели на местах что-то пропустят.

Если в озере и скрывается какое-то таинственное существо (оптимисты надеются, что это может быть плезиозавр), то ему есть где спрятаться: Лох-Несс достигает 36 км в длину, а его глубина местами превышает 200 метров. В нем содержится до 7452 млн кубометров воды, больше, чем во всех озерах Англии и Уэльса вместе взятых.

"Не каждая рябь или волна — это монстр. Некоторые явления можно объяснить, но есть и такие, что объяснения не поддаются", — рассказал в интервью Би-би-си представитель "Лох-Несс Эксплорейшн" Алан Маккена, по словам которого озеро любит обманывать зрение людей и играть с их воображением.

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"Мы хотим, чтобы каждый желающий мог помочь в нашем поиске, поэтому мы и предлагаем охотникам за монстрами со всего мира подключаться к нашей прямой трансляции, если они хотят обнаружить что-то загадочное", — вторит ему управляющий Лохнесского центра Пол Никсон.

По словам организаторов поисков, это самая крупная операция с 1972 года, когда этим делом занималось специальное Бюро по расследованию Лох-Несса.

Оно было создано в 1960-е годы с целью доказать или опровергнуть существование Лохнесского чудовища или чего бы то ни было, что за него принимают, но в 1977 году было расформировано, поскольку так и не смогло собрать сколь-нибудь достоверных фактов.

Искали загадочное чудище и после этого: в 1987 году была проведена "Операция Глубокого Сканирования" (Operation Deepscan), в которой было задействовано 34 катера, оснащенных сонарами, которые исследовали озеро по всей его длине.

Трижды сонары засекали нечто, что не поддавалось объяснению, но в итоге было решено, что это просто мусор.

Уже в 2019 году ученые предположили, что на самом деле наблюдатели могли видеть гигантских угрей, которых при желании можно принять за шею доисторического ящера.

А исследователи из Новой Зеландии даже попытались составить полный каталог обитателей озера на основе анализов ДНК, взятых из воды.

На основе этих анализов они исключили возможность проживания в озере крупных животных. Не было обнаружено и никаких признаков крупных рептилий или рыб вроде осетров.

Однако это вовсе не охлаждает пыл энтузиастов, которые по-прежнему стремятся обнаружить Несси, кем бы это существо ни было, так что нынешнюю поисковую операцию ни в коем случае не следует считать последней.

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BBC News Русская служба:

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