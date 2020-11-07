В Шотландии законодательно запретили шлепать детей
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В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий шлепать детей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на онлайн-издание Express and Star. Этот закон был одобрен шотландским парламентом в прошлом году.

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Раньше родителям и опекунам в Шотландии разрешалось шлепать детей в воспитательных целях, если это дисциплинарное наказание было "соразмерным". Согласно новому закону, формулировка "оправданное нападение в целях защиты" в таких случаях больше не действует. При этом указывается, что цель нового закона состоит в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, что и взрослым.

Первой в мире шлепки запретила Швеция в 1979 году. Шотландия стала 57 страной в мире, последовавшей этому примеру. Ожидается, что в январе аналогичный запрет введет также Уэльс. В случае принятия соответствующего закона, он начнет там действовать с 2022 года. В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.

В Германии телесные наказания детей законодательно запрещены с 1973 года.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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