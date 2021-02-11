В штаб Навального в Москве пришли силовики
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В штаб оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли силовики. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил сотрудник штаба Александр Шепелев.

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В Telegram-канале штаба написали, что речь идет о сотрудниках московского уголовного розыска. По словам Шепелева, в качестве обоснования своего прихода правоохранители назвали версию о том, что сторонники Навального "якобы печатают порнографическую продукцию". После этого связь с активистом прервалась, уточняет "Медиазона".

Как следует из поступающих с места событий кадров, на улице перед штабом дежурит автозак.

"Любовь сильнее страха"

Ранее, 9 февраля, глава сети региональных штабов Алексея Навального - Леонид Волков - сообщил о планах 14 февраля провести акцию "Любовь сильнее страха". Ее предложили организовать в различных городах РФ в следующем формате: вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять несколько минут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные мероприятия организуются под влиянием Запада, акция - не согласована с властями. Сразу три российских правоохранительных ведомства призвали отказаться от участия в ней.

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