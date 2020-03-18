В штате Нью-Йорк за сутки коронавирус зафиксирован у тысячи человек

Количество случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 1 тысячу, общее число заболевших достигло 2382, сообщил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Из них 1339 человек - из города Нью-Йорк и 538 - из округа Уэстчестер, где находится карантинная зона.

Еще 20 человек, зараженных вирусом, скончались.

Куомо подчеркнул, что Нью-Йорк остается штатом с самыми высокими в США показателями заражения коронавирусом. На втором месте находится штат Вашингтон (1012 заболевших), на третьем - Калифорния (722 человека).

"Чем больше людей сдают анализы, тем больше выявляется количество зараженных", - отметил губернатор.