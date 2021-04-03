В Штутгарте на протест вышли более 10 000 корона-скептиков
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Более 10 000 протестующих против ограничений из-за пандемии- большая часть из них без масок и соблюдения социального дистанцирования — вышли на акцию в районе Каннштаттер Вазен в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг). Об этом в субботу, 3 апреля, сообщила пресс-служба городской полиции.

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По ее данным, по всему центру были задействованы сотни правоохранителей, призванных обеспечивать безопасность участников более 10 различных акций, среди которых были противники антиэпидемических норм, сторонники локдауна, экологи, представители миротворческих организаций, вышедших на традиционные "пасхальные марши".

Митинги и шествия были объявлены в Штутгарте на фоне праздничных дней, приуроченных к отмечаемой 4 апреля по григорианскому календарю Пасхе.

Городским правоохранителям оказывали поддержку коллеги из федеральной полиции, а также из земель Северный Рейн — Вестфалия и Гессен. Основатель инициативы Querdenken (в переводе с немецкого — "Нестандартное мышление" — Ред.), проводившей демонстрацию, — Михаэль Балльвег (Michael Ballweg) предупредил, что, по имевшимся у него данным из надежного анонимного источника, к акции хотели присоединиться около 100 хулиганов, готовивших провокацию.

В этой связи у ратуши в Штутгарте полиция проверила документы у порядка 20 человек, предположительно принадлежавших к байкерской среде. Были изъяты ударно-защитные перчатки с кварцевым песком, пиротехника, шлемы. Одна сотрудница полиции, по данным dpa, получила легкие травмы.

Между тем, акция Covid-диссидентов уже вызвала острую критику сторонников ужесточения локдауна, которые считают, что полиция слишком мягко действовала в отношении демонстрантов.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle
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