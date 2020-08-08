В Штутгарте сотни человек вышли на акцию против Covid-ограничений

Организатором протестной акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта. Следующая демонстрация против ограничительных мер запланирована на 9 августа в Дортмунде.

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В Штутгарте в субботу, 8 августа, проходит демонстрация против ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. В акции принимают участие несколько сотен человек, сообщает информагентство dpa. Организаторы говорят о 5 000 участников.

Демонстранты собрались на площади Марии, откуда направились шествием по центру города.

Участники акции кричали "Свобода, свобода!" и несли плакаты с такими лозунгами, как "С маской — без меня", "Мы видим вас насквозь". Организатором выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта.

1 августа в Берлине в акции против ограничительных мер приняли участие несколько десятков тысяч человек. Под вечер полицейские объявили о завершении митинга, так как многие его участники не соблюдали необходимую дистанцию в 1,5 метра и не надели защитные маски. Следующая демонстрация против ограничений запланирована на 9 августа в Дортмунде.